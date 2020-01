Prostituzione nei centri massaggi cinesi: sei strutture chiuse a Monfalcone

MONFALCONE (GORIZIA) - Prostituzione nei centri massaggi cinesi. Il blitz in Friuli Venezia Giulia. Sei centri massaggi, gestiti da cinesi, sono stati chiusi nel corso di un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Monfalcone (Gorizia) in collaborazione con la Polizia locale. I controlli si sono svolti anche con l'ausilio di personale dell'Azienda sanitaria isontina.



Per tre strutture il sequestro era stato deciso preventivamente dall'autorità giudiziaria, mentre altri tre sono stati chiusi nel corso delle verifiche, che hanno fatto emergere molteplici violazioni, anche in materia sanitaria. Un uomo di origini cinesi è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione. Ultimo aggiornamento: 10:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA