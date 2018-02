Rubavano auto e le usavano per i furti: presa una banda di serbi

di Paola Treppo

FRIULI e VENETO - Presa in Friuli la banda delle; quattro le persone finite in manette, tutti cittadini serbi. Gli arrestati sono, 37 anni, e, 33 anni, entrambi senza fissa dimora; Bojovic era già noto alle forze dell’ordine per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.In manette anche, 41 anni, irregolare nel territorio nazionale; i tre erano tutti ospiti a casa di, un 64enne residente a Latisanotta di(Udine).Li hanno presi i carabinieri dell’aliquota operativa del Norm della Compagnia di Latisana, comandata dal maggiore Filippo Sautto, a conclusione di una complessa e articolata attività investigativa, nella mattinata di venerdì 23 febbraio.Sotto gliSlobodan Milosavljevic e Slobodan Milosavljevil, Dejan Milosavljevic, è risultato destinatario di due ordini di carcerazione emessi rispettivamente dalla Procura di Pordenone e di; l’uomo deve scontare, nel primo caso, la pena residua di anni 3 e mesi un di reclusione per furto,, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, tutti reati commessi nel 2014 tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, e nell’altro caso, mesi 6 di reclusione, per furto e tentato furto, commessi nel 2011 in Veneto.La banda serba aveva preso di mira il territorio friulano già lo scorso anno, quando la sera del 4 novembre avevauna Renault Captur da San Giorgio di Nogaro.I carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, comandato dal luogotente Fabio Rinaldi, che avevano avviato le indagini, avevano constatato poi che i malviventi si erano allontanati in provincia di, dove evidentemente avevano la loro base, il loro covo. La Renault Captur è stata trovata a Verona dopo essere stata utilizzata per commettere un furto con spaccata in un negozio del posto.Il 14 novembre, inoltre, in provincia diera stata rubata un’altra Renault Captur, che poi sarà individuata in frazionedi Latisana, con targhe clonate. Le indagini sono proseguite quindi con mirati servizi mirati ed è stato individuato il covo della banda; i militari dell’Arma hanno ricostruito il modus operandi dei ladri.I quattro serbi venivano sorpresi dai carabinieri in flagranza di reato subito dopo aver commesso, un furto con spaccata, alle 5.30 dello scorso 23 febbraio, nel comune di Fagagna, nel negozio diJust Fashion, dal quale sono statinumerosi capi abbigliamento, per un danno complessivo stimato di 40mila euro.Nel corso delle indagini, coordinate dal sostituto Procuratore della Repubblica di Udine Andrea Gondolo, sono statii; la bandaper mettere a segno i colpi. I mezzi, una, rubata nel novembre del 2017 in provincia di Vicenza, unaXmode Cross, rubata il 21 febbraio 2018 a Udine, un furgone, rubato il 3 novembre 2016 in provincia di Verona, una Renault Scenic Cross, rubata il 18 febbraio scorso a Cervignano del Friuli e una, rubata il 16 febbraio scorso a Codroipo, sono stati tutti restituiti ai proprietari.La banda serba è ritenuta responsabili del furto con spaccata commesso il 18 febbraio scorso a, ai danni del negozio di profumeria, dal quale sono stati rubati cosmetici, profumi e vari altri prodotti, per un danno complessivo stimato 30mila; la cui refurtiva è stata in parte recuperata.I quattro arrestati adesso sono in, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I malviventi possano aver messo a segno altri colpi e possono essere stati notati da qualcuno. Prima del furto, infatti, facevano un accuratopreventivo all’interno del negozio. Chi li riconosce deve chiamare subito i carabinieri.