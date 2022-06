Incidente sul lavoro a Osoppo. Operaio 30enne folgorato: la scossa lo sbalza fuori dalla piattaforma, resta sospeso in aria

OSOPPO (UDINE) - Operaio di 30 anni folgorato mentre lavora in azienda, è successo sabato 18 giugno intorno alle 8 nell'azienda Fantoni di Osoppo, azienda di produzione di arredamenti. L'uomo, straniero e di una ditta esterna, stava facendo lavori di manutenzione quando ha toccato i cavi della media tensione. Si trovava in un cestello a più di tre metri di altezza. Colpito dalla scarica elettrica, è finito fuori dalla piattaforma restando però sospeso, grazie all'imbracatura che indossava. L'allarme è scattato, sul posto i Carabinieri e gli ispettori dell'Azienda sanitaria, i vigili del fuoco e il 118, il 30enne è stato ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Udine.