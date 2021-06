Nuovo intervento in autostrada: chiude la A4

Settimana densa di lavori nel cantiere del primo sub lotto del quarto lotto della terza corsia dell’autostrada A4 (Gonars – Nodo di Palmanova). A partire da questa notte è iniziata la stesa dell’asfalto drenante sulla carreggiata che da Venezia conduce a Trieste. Per circa due settimane il tratto di circa quattro chilometri sarà interessato da alcuni scambi di carreggiata. Si viaggerà quindi per due corsie di marcia in entrambe le direzioni (compresa la Trieste – Venezia).

Continuano, poi, gli interventi sulle rampe. In questo caso sono necessarie alcune chiusure notturne dei rami dell’autostrada per mettere in sicurezza le maestranze e gli utenti della strada.

Questo è il programma della settimana: dalle 21 di domani, mercoledì 23 giugno alle 5 di giovedì 24 i veicoli provenienti da Trieste e diretti a Udine potranno uscire a Palmanova, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere la A23 al casello di Udine Sud, oppure seguendo la direttrice di marcia per Venezia, potranno uscire a San Giorgio di Nogaro rientrare allo stesso casello reimmettersi in A4 in direzione Trieste e poi deviare in A23, direzione Udine.

Nel corso della serata successiva, dalle 21 di giovedì 24 giugno alle 5 di venerdì 25 chi proviene da Tarvisio/Udine ed è diretto a Trieste dovrà uscire a Udine Sud, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere la A4 a Palmanova, oppure potrà uscire a San Giorgio di Nogaro, rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4 in direzione Trieste.