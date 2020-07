Coronavirus, il bando europeo colpisce anche la cantante israeliana Noa: annullato il concerto a Grado

Israele sta vivendo la seconda ondata di Coronavirus e l'epidemia in corso colpisce anche la cantante Noa, voce amata anche in Italia che avrebbe dovuto esibirsi il 4 agosto 2020 al Parco delle Rose di Grado ospite del festival Onde Mediterranee. In questi giorni il governo di Israele - paese che ha contato oltre 27mila casi di Covid-19 e 324 morti - ha reintrodotto misure restrittive per contenere l'epidemia del Coronavirus: sinagoghe, bar, club e sale per eventi potranno ospitare al massimo 50 persone, mentre negli altri spazi al chiuso, case comprese, il numero ammesso scenderà a 20.

Di conseguenza, l'Unione Europea non ha aperto le frontiere per chi proviene da Israele e pertanto il Festival Onde Mediterranee, che si terrà a Grado e Palmanova dal 25 luglio al 9 agosto, ha dovuto annunciare la cancellazione del concerto di Noa. «L'annullamento è dovuto alle restrizioni sugli ingressi in Europa stabilite dall’Ue per i cittadini provenienti da alcuni paesi tra i quali, purtroppo, figura anche Israele - spiegano gli organizzatori - dove Noa e Gil Dor risiedono e dove si sta diffondendo una nuova ondata della pandemia da Coronavirus. I biglietti già acquistati saranno rimborsati in base alle disposizioni contenute nel “Decreto Cura Italia».



