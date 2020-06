Narcotraffico, maxi blitz all'alba in tutto il Nordest: stroncato giro di droga dall'Olanda

TRIESTE - È in corso dall'alba di oggi - 11 giugno - una vasta operazione contro un sodalizio criminale dedito al narcotraffico internazionale di cocaina ed eroina condotta dalla Polizia a seguito di articolate indagini dirette dalla Dda di Trieste.

Sin dalla prima mattinata di oggi sono in esecuzione misure di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari nei confronti di numerosi soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, nonché in Olanda indagati a vario titolo dei delitti di associazione, importazione, trasporto e detenzione a fini di spaccio di cocaina. Perquisizioni anche in Lombardia. L'operazione è denominata "Eat Enjoy".

Le indagini sono state svolte dalle Squadre Mobili di Trieste e Udine con Sco e Direzione centrale per i Servizi antidroga.



Il maxi blitz ha il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizianonché delle Squadre Mobili di Gorizia, Perugia, Genova, Imperia, Grosseto, Pordenone, Savona, Lucca, Vicenza, Treviso; contestualmente sono in corso perquisizioni da parte delle Squadre Mobili delle città di Milano, Brescia e Piacenza. Ultimo aggiornamento: 08:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA