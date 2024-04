Addio a Marco Felluga, se ne va il patriarca del vino in Friuli Venezia Giulia

GRADISCA - L'ultimo respiro nella sua casa di Gradisca d'Isonzo.

Si è spento ieri, martedì 2 aprile, all'età di 96 anni Marco Felluga, patriarca dell'enologia del Friuli Venezia Giulia.

Marco Felluga, chi era

Classe 1927, se ne va il prestigioso vignaiolo, la cui storia si intreccia - come i tralci delle viti - a quella del Collio goriziano, che ha contributo a valorizzare con una vita imprenditoriale tutta dedicata al vino. Marco ha compreso come pochi, e fu tra i primissimi, ciò che bisognava fare perché queste colline enocentriche del Nordest straordinariamente vocate alla viticoltura, diventassero il Collio, zona d’elezione nella storia enologica d’Italia. Per due mandati presidente del Consorzio Collio, nel 1956 fondò la prima azienda, la Marco Felluga a Gradisca d'Isonzo. Poi nel 1967 l'acquisizione del Russiz Superiore a Capriva del Friuli.