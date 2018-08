Muore per malore improvviso: 15 giorni fa suo padre fece la stessa fine

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - In 15 giorni, la morte improvvisa ha falciato, dopo il padre, anche il figlio: Michele Volpe, 45 anni, di Tarcento, èvicino a Forcella Nabois, nel Gruppo del Jof Fuart, nelle Alpi Giulie, nel comune di, a Valbruna, nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 agosto. Inutili i tentativi di rianimazione. La salma è stata recuperata dal Soccorso Alpino.Michele era in montagna con l'amica Angela. Appena 15 giorni fa aveva perso il padre, Adriano, di 72 anni, colonna degli alpini, anche lui colpito improvvisamente da un malore fatale. I due erano molto popolari in paese e Tarcento è in lutto.