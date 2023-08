FORNI AVOLTRI (UDINE) - Giovane morto in un laghetto di Forni Avoltri. Stando ai primi accertamenti, il ragazzo stava facendo il bagno quando è annegato. Ma la dinamica della tragedia è ancora al vaglio. Immediata la chiamata ai soccorsi arrivati con l'elisoccorso e un'ambulanza ma per lui non c'è stato niente da fare.

++++notizia in aggiornamento++++