Bimbo di due anni raggiunge la piscina in giardino con i genitori in casa: disattenzione fatale, il piccolo Jordan annega nella vasca

VICENZA - Una disattenzione fatale, il figlioletto di 2 anni che si avvicina senza essere visto alla piscina, scivola sul bordo con un piede e finisce in acqua. È il dramma vissuto questo pomeriggio, 15 luglio 2023, in una casa di Cavazzale (Vicenza), dove il piccolo Jordan Isaac Oduro è morto annegato nella piscina che si trova nel cortile dell'abitazione. Non una gonfiabile, ma una piscina vera e propria, con bordo a sfioro dell'acqua. La tragedia, in una giornata caldissima in Veneto - le massime nel vicentino hanno toccato i 34 gradi - è avvenuto verso le ore 17.30, in via Monte Cengio, in una villetta di recente costruzione. La frazione, Cavazzale, fa parte del comune di Monticello Conte Otto. Sono stati i genitori del bambino, vedendo il piccolo in acqua, a chiamare subito il 118 chiedendo l'intervento dei medici.

La coppia disperata

L'autoambulanza è arrivata poco dopo; la coppia, disperata, ha dovuto lasciare il bimbo nelle mani dei medici e degli infermieri che hanno iniziato un estenuante tentativo di rianimazione.

Dramma a Parma due giorni fa

Un dramma del tutto simile ai due verificatisi solo pochi giorni fa, a Parma, l'11 luglio, dove in una piscinetta gonfiabile è morta una bimba di un anno e mezzo, e una settimana prima, il 4 luglio, a Novi di Modena. Anche qui, un piccolo di 2 anni, deceduto per annegamento nella piccola piscina che i genitori avevano montano davanti a casa per festeggiare il compleanno della sua sorellina. Non una piscina ma una vasca per l'irrigazione è stata invece teatro di un'altra tragedia lo scorso martedì, in Puglia, nelle campagne nel foggiano, dove due fratellini di sei e sette anni sono annegati. Si erano allontanati dalla loro casa poco distante dove i genitori, il padre bracciante agricolo, stavano riposando insieme ad altri due figli piccoli.