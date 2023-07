Malore in acqua, rischia di annegare: anziano salvato dai bagnanti

LIGNANO SABBIADORO - Un uomo di 80 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 luglio, per una sindrome da annegamento. È successo a Lignano Sabbiadoro nella zona di Riviera. Mentre si trovava in mare ha avuto un malore.

Ha inalato acqua. È stato soccorso in primissima battuta dalle persone che erano vicino a lui in quel momento, che sono riuscite a trasportarlo fuori dall'acqua, chiamando al contempo il Numero unico di emergenza Nue112. Sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il velivolo è atterrato nella piazzola adiacente il Punto di primo intervento (Ppi) di Lignano Sabbiadoro. L'equipaggio dell'ambulanza ha preso il carico l'uomo che poi è stato trasportato al Ppi dove è stato trattato. Per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale. L'elisoccorso rientra libero e operativo.