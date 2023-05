Addio a Gabriele Renzulli, fu segretario regionale del Psi. Fondò il servizio di emergenza 118 in Fvg

Si è spento all'età di 80 anni Aldo Gabriele Renzulli, ex segretario del Psi in Friuli Venezia Giulia e membro dell'Assemblea Nazionale di partito.

Una lunga carriera politica la sua. Nato a Udine il 20 aprile 1943, Renzulli ricoprì la carica di onorevole per due legislature, oltre a svolgere il ruolo di consigliere regionale in Friuli. Negli anni '80 fu anche assessore regionale alla sanità. Visione lungimirante, intuì che la regione necessitava di una ristrutturazione dal punto di vista sanitario. Sua la decisione di chiudere quattro ospedali minori (Cordenons, Aviano, Cormons, Grado), lavorando per l'apertura di ambulatori specializzati. A lui si rimanda anche l'apertura del Centro Oncologico di Aviano oltre che la fondazione del numero di emergenza 118 in Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia a essere dotata di tale servizio.