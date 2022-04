Studente morto durante l'alternanza scuola-lavoro, Mattarella incontra i genitori di Lorenzo

UDINE - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Udine in visita all'Istituto salesiano Bearzi, la scuola frequentata da Lorenzo Parelli, lo studente di Morsano di Castions di Strada, morto a 18 anni, il 21 gennaio, a causa di un incidente alla Burimec di Pavia di Udine, l'ultimo giorno di un percorso duale tra scuola e lavoro.

APPROFONDIMENTI PAVIA DI UDINE Tragedia in azienda, muore 18enne: era all'ultimo giorno di stage... CASTIONS DI STRADA Morto durante lo stage, gli amici in moto scortano il feretro di... PRIMO PIANO Lorenzo Parelli, l'applauso del Senato per il 18enne morto... LO SCENARIO Alternanza scuola-lavoro solo in aziende certificate: dopo la morte... LA TRAGEDIA Lorenzo Parelli, morto a 18 anni durante lo stage in azienda.... CASTIONS DI STRADA Morto sul lavoro a 18 anni, la famiglia straziata: «Nostro...

All'esterno dell'istituto è stato affisso uno striscione con su scritto Benvenuto Presidente. Nel cortile della scuola centinaia di studenti, schierati in due ali, sventolano tricolori e cantano salutando il presidente.

L'incontro con i genitori

Il presidente della Repubblica ha incontrato i genitori e la sorella di Lorenzo Parelli, il 18enne morto in uno stage nell'ambito di un percorso duale scuola-lavoro. L'incontro, riservato, si è tenuto in una stanza dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine, frequentato da Lorenzo, e, a quanto si apprende, è durato una quindicina di minuti. Mattarella ha inoltre visitato alcuni laboratori dell'Istituto e ha successivamente raggiunto la palestra, dove è iniziata una cerimonia con gli studenti e autorità.

La morte del ragazzo

Sono passati tre mesi dalla morte di Lorenzo Parelli. Era il pomeriggio del 21 gennaio, ultimo giorno del suo stage alla Burimec di Pavia di Udine, iniziato nell'ambito di un percorso duale scuola-azienda. Quel pomeriggio Lorenzo, 18 anni, di Morsano di Castions di Strada, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Lo studente, iscritto al Centro formazione professione dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine, fu colpito al capo da una putrella d'acciaio e morì all'istante. Una tragedia che ha scosso la regione e il Paese, scatenando proteste nelle scuole di tutta Italia. Un episodio ricordato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso oggi a Udine, nel suo discorso di insediamento tenuto in Parlamento, quando parlando di sicurezza sul lavoro ha ammonito «mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro». Le indagini sull'accaduto, affidate ai Carabinieri di Palmanova e coordinate dalla Procura di Udine, hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo di Pietro Schneider, 71 anni, legale rappresentante dell'azienda Burimec, e dell'operaio Claudio Morandini, 58 anni di Rive d'Arcano, il primo collega a portargli soccorso, subito dopo che il 18enne fu colpito dalla barra d'acciaio.

Il vescovo

«Questa visita del presidente della Repubblica ha un alto significato sia per l'aspetto umano di vicinanza a una tragedia pesantissima per la famiglia, per il Bearzi che è stato colpito, per tutto il territorio e la comunità di Castions di Strada, sia anche un segno di sostegno alle realtà educative di cui i salesiani e il Bearzi sono rappresentanti di altissima qualità». Lo ha detto l'arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, in occasione e poco prima della visita del presidente Mattarella. «Al di là di ogni polemica che secondo si era mossa anche fuori luogo - ha continuato il presule - secondo me questa visita è un segno di attenzione allo sforzo educativo che si fa qui e in altri istituti». L'arcivescovo, commentando l'imminente incontro con i genitori di Lorenzo, ha detto «non li ho mai incontrati, questa mattina sarà l'occasione, ma da quanto ho potuto apprendere, hanno reagito con molta fede, la fede li ha sostenuti mantenendo una serenità nel dolore, e questa è la forza della fede».

Il presidente Fedriga

«Grazie al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo personale interessamento. Colgo l'occasione per rinnovare alla famiglia il cordoglio, siamo consapevoli di essere davanti a una tragedia incolmabile, la presenza oggi del Capo dello Stato è un monito affinché questo impegno non venga mai meno, grazie presidente per richiamarci a questa responsabilità, che deve essere di tutti, soltanto insieme possiamo dare risposte». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, durante una cerimonia all'istituto salesiano Bearzi. «Dobbiamo rafforzare la formazione - ha aggiunto - e quindi la prevenzione. Solo la competenza e la consapevolezza possono tutelare chi, come Lorenzo, non stava lavorando, ma si stava formando. Forse in questo episodio è mancata la centralità dello studente, dunque la prima cosa è riportare le persone al centro dei percorsi formativi».