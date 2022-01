Infortunio in azienda, muore 18enne: era all'ultimo giorno di stage scolastico E' morto schiacciato, i genitori sul posto

PAVIA DI UDINE - Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio, 21 gennaio 2022. Un ragazzo di 18 anni (compiuti a fine novembre), Lorenzo Parelli, è morto in un incidente sul lavoro a Lauzacco, frazione di Pavia di Udine, presso l'azienda meccanica Burimec nella zona industriale. Il ragazzo era all'ultimo giorno di stage del progetto scuola-lavoro: durante dei lavori di carpenteria metallica una putrella gli è caduta addosso, uccidendolo. Pur rontamente soccorso dal personale del 118, coadiuvato dai vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova, il ragazzo non ce l'ha fatta sul posto. Sul posto della tragedia sono subito accorsi i genitori. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Palmanova e degli ispettori dell'Azienda sanitaria: sul luogo della tragedia è già arrivato il sostituto procuratore di turno di Udine.