Rampollo reale arabo sceglie la friulana "Vrech" per il mega yacht

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) - Sapienza artigianale qualificata, tecnologia all’avanguardia, lungimiranza ed elevata competenza del management formatosi con esperienze extra-settore ma anche capacità di agganciare il cambiamento dei mercati globali: sono le marce in più che hanno consentito alla, azienda friulana con headquarters a, leader nella lavorazione di marmi e pietre naturali perdi interni in tutto il mondo, di registrare una costante crescita del fatturato negli ultimi 3 anni. Tra le commessegli interni di un, appartenente a un«Partendo un fatturato nel 2015 di 4,8 mln - dice il Ceo, Alessandro Vrech -, negli ultimi due anni abbiamo registrato una crescita incrementale del 15% annuo, toccando nel 2017 quota 6,3 milioni». L'aumento del fatturato si è accompagnato anche a una, con importanti ricadute occupazionali sul territorio: «Nell'ultimo triennio siamo passati da una media di 30 a 36 dipendenti, con un incremento significativo negli uffici, dove siamo passati da 7 a 13 impiegati a tempo indeterminato».Fondata nel 1961 da Giocondo Vrech, dal 2008 l’azienda ha vissuto un passaggio generazionale di successo. A mettersi al timone, sempre affiancati e sostenuti da, sono stati i figli di Giocondo, Alessandro e Riccardo, Coo dell’azienda, che hanno trasferito a Marmi Vrech un forte impulso verso il cambiamento e l’innovazione, rivelatosi vincente.«Mio fratello e io - dice Alessandro -, abbiamo avuto la fortuna di esserci formati in altri settori. Io manager in importanti società con base in Estremo Oriente, lui. Forse proprio per questo siamo riusciti ad avere una flessibilità e una visione terza ed esterna dell’azienda, che ci ha permesso di rilanciarla nella giusta direzione, proiettandola oltre il cambiamento dell'antica grammatica del business». Immediato il mutamento di pelle.«Se all’epoca in cui l’abbiamo presa in mano la ditta produceva al 90% per il settore navale - dice Alessandro -, oggi il rapporto è di 50% verso questo settore, in particolare navi da crociera e mega-yacht, ma per il restante 50% annoveriamo clienti ai massimi livelli negli ambitie residenziale. Uno spostamento virtuoso, che ha ridotto al minimo la dipendenza da pochi grandi committenti».«Un altro importante valore aggiunto della nostra azienda - dice Riccardo - è sicuramente la nostra capacità di trasformare il marmo e un numero elevatissimo di pietre naturali provenienti da tutto il mondo in una vasta gamma di prodotti che sono diventati un punto di riferimento per i grandi studi di architettura e design nei cinque continenti».Tra le più recenti commesse, unanell'esclusivo quartiere londinese di. «Qui stiamo completando l'intervento su tre unità immobiliari - dice Alessandro -, per un valore del contratto di oltre 2,5 milioni sul biennio». Poi un progetto di prestigio a, nel centro della Grande Mela, per la trasformazione dell'area pubblica di un building, anticipano i manager. Nel campo navale, Marmi Vrech ha realizzato gli interni di un lussuoso yacht da 80 metri, appartenente a un rampollo della famiglia reale dell'Arabia Saudita.