Malore mentre nuota a Sabbiadoro lo portano a riva: muore in spiaggia

di Marco Corazza

LIGNANO - Una tragedia in spiaggia avvenuta questo pomeriggio ha funestato la domenica a Lignano.



Un turista straniero di 83 anni ha avuto un malore mentre era in acqua a Sabbiadoro, di fronte all'ufficio spiaggia "1 bis", lungomare Marin 24. L'uomo si è sentito male intorno alle 14. I bagnini sono riusciti a portarlo immediatamente sulla battigia ma, nonostante le manovre per rianimarlo, non c'è stato nulla da fare.



Sul posto l'ambulanza inviata da Sores e l'elisoccorso.



La vittima è un turista proveniente dalla Slovacchia classe 1935.

