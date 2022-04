I lupi del Tarvisiano sono ibridi, la Slovenia è pronta ad abbatterli

TARVISIO - È ufficiale: il branco di lupi nato dall'esemplare nero monitorato nel Tarvisiano è ibrido. La comunicazione ufficiale è stata data da Umberto Fattori, del Servizio biodiversità della Regione, durante un incontro a Moggio Udinese sul ritorno del predatore in Friuli. I test genetici hanno confermato che la cucciolata nata la scorsa primavera è composta da ibridi di seconda generazione. Il padre sarebbe pertanto l'esemplare sfuggito all'eliminazione in Slovenia e che poi si è accoppiato con una femmina di lupo.

Che cosa succederà adesso? La neutralizzazione della riproduzione degli ibridi riguarda l'intero arco alpino e nell'ambito del progetto Life WolfAlps (11,9 milioni di risorse in cinque anni) si estende a Slovenia, Austria e Francia così evitare contaminazioni della specie con la razza canina. Un pericolo che in Friuli è reale, tanto che in Slovenia è stato nuovamente emesso un decreto ministeriale che autorizza la cattura di ibridi e il conseguente abbattimento. Il rischio è che gli esemplari del Tarvisiano si disperdano e - proprio in questo periodo - comincino a riprodursi. La contaminazione della genetica, dunque, potrebbe arrivare alla terza generazione.

L'ibrido nero e la lupa erano stati avvistati nel giugno 2020. A gennaio 2021 i carabinieri della sezione Biodiversità temendo un accoppiamento hanno chiesto all'assessore Stefano Zannier di essere autorizzati alla cattura con la collaborazione della stazione forestale di Tarvisio per sottoporre la coppia a test genetico e dotarla di radiocollare Gps. Il successivo 19 aprile la Regione chiederà al ministero della Transizione economica l'autorizzazione in deroga a catturare la coppia; il 30 aprile l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) dà parere positivo e il 6 maggio, il ministero autorizza la cattura della coppia che ormai ha già la sua cucciolata. Con l'inverno le operazioni di cattura sono state sospese

