Battere le piste di fondo ballando con i lupi. È l'esperienza che Boris Zupanc, addetto alla preparazione del percorso del Confine Center Ratee Ski tour, appena oltre il valico di Fusine, a Tarvisio, ha vissuto l'altra notte. Sul suo profilo Facebook ha postato un video in cui mostra il branco di lupi che da tempo viene monitorato nella foresta di Tarvisio e al quale vengono attribuite innumerevoli predazioni di cervi tra Malborghetto Valbruna e le località tarvisiane di Sant'Antonio o Poscolle. Nel filmato i predatori non sembrano per nulla spaventati. Anzi, guardano verso il macchinario condotto da Zupanc e continuano ad annusare tra le neve. Nel video girato con un telefonino si notano cinque esemplari. Tra questi è ben visibile anche il lupo nero, probabilmente quello che nel 2019 sarebbe sfuggito all'abbattimento in Slovenia, dove erano stati eliminati alcuni esemplari ibridi che minacciavano la specie. Il post sta spopolando sui social, ha raccolto decine e decine di commenti di persone entusiaste dall'insolito incontro notturno di Zupanc e quasi ottocento condivisioni.

Sempre a Ratee, un paio di giorni fa, un lupo è stato investito e ucciso da un'auto. Faceva parte del branco che si vede nel filmato diffuso sul profilo Facebook? I ricercatori sloveni sottoporranno la bestia ad accertamenti genetici per scoprire attraverso il suo Dna se discende da un incrocio tra cane e lupo. Sulla conservazione della specie in Slovenia sono molto rigidi. Se in Italia è permessa la cattura ai fini della sterilizzazione, in modo da impedire ai soggetti ibridi la riproduzione, oltreconfine il ministero autorizza l'uccisione degli ibridi, come era avvenuto nel 2019. In quell'occasione un animale dal manto nero era riuscito a fuggire. Potrebbe essere quello che si vede nel video e che si è accoppiato con una lupa. Sette sono i cuccioli nati la scorsa primavera e che presto, come assicurano in Regione, verranno catturati per essere sottoposti ad accertamenti genetici e rilasciati dopo l'applicazione di un radiocollare che permetterà la loro individuazione se fosse necessario catturarli nuovamente per sottoporli a sterilizzazione. Inizialmente il branco era composto da nove unità. Non è escluso che qualche esemplare si sia disperso, circostanza che preoccupa molti tarvisiani che temono il comportamento dei predatori nati da un incrocio con il cane.