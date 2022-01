I lupi arrivano a minacciare anche i bambini delle scuole, allarme in montagna

Il lupo si spinge vicino alle case, si sfama nelle piane dove gli ungulati trovano le foraggere e viene avvistato anche vicino alle scuole. Nelle valli friulane dal Tarvisiano alla Carnia la presenza del predatore ora fa paura. Ieri mattina, alle 7.53, il direttore della Riserva di caccia di Cercivento, Enrico Della Pietra, ha fotografato due lupi a Timau, località Casali Sega, a un centinaio di metri dalla scuola elementare. Lui era in auto, loro al limitare del bosco. Lo hanno osservato per un paio di minuti, poi si sono allontanati. «Non avevo mai visto un lupo - racconta -. È un animale bellissimo, mamma mia quanto è bello. Ho chiamato la forestale di Paluzza, sono stati bravissimi». In pochi minuti le guardie lo hanno raggiunto e hanno rilevato le impronte. «Ho visto le tracce a 30 metri dalla scuola - prosegue Della Pietra -. Probabilmente sono scesi di notte verso il torrente But e tornavano nel bosco».



NEL TARVISIANO



Il caso non è isolato. A Tarvisio, località Sant’Antonio-Oltreacqua, e a Malborghetto a creare scompiglio è la presenza del branco a cui appartiene il presunto ibrido nero monitorato dai Carabinieri per la biodiversità e dalla Regione Fvg assieme a Paolo Molinari (Progetto Lince). Il sindaco Boris Preschern lunedì sera ha pubblicato su Facebook un intervento pieno di rabbia, accompagnato dalla foto di un ungulato sbranato. Una foto simile a quelle che da settimane girano sui telefonini degli abitanti di Malborghetto. «Immagini come queste sono purtroppo quotidiane attorno ai nostri paesi. Non passa giorno che non me ne arrivi una - tuona -. È in atto una vera e propria carneficina degli ungulati da parte di altri animali selvatici, i lupi, che non hanno nessuna colpa».

Preschern annuncia che in questi giorni andrà negli uffici regionali «facendomi ben sentire». E rivolgendosi ancora ai suoi compaesani afferma: «Non possiamo pensare di avere nei prossimi anni centinaia di lupi attorno ai nostri paesi. Occorrono soluzioni rapide, rispettose per la natura, ma anche per gli esseri umani». Chiede poi a “tutto il popolo facebook della Valcanale” di inviargli foto di avvistamenti di lupi o di predazioni, così da realizzare una banca dati.



I CACCIATORI



Alla banca dati del sindaco può contribuire anche Adriano Buzzi, per trent’anni capocaccia della Riserva di Malborghetto-Valbruna. La scorsa settimana aveva documentato nove predazioni nella zona n. 1 del Distretto di Tarvisio: via Strachizza, vicino alla fermata delle corriere, al vecchio municipio e al centro sportivo. Sono tutte corredate da foto, orme dei lupi comprese. «Abbiamo trovato nove cervi - afferma -. Noi non siamo contro il lupo, non ci interessa cacciarlo e sterminarlo, ci interessa capire come gestirlo. E ci preme capire se il branco è formato da ibridi. Il lupo resti lupo. Se la natura vuole che si cibi di cervi, 9 o 90 predazioni poco importa. Qui il problema sono gli ibridi: possono diventare pericolosi per l’uomo?».



IL DOSSIER



Nel dossier di Buzzi ci sono le foto degli ungulati: sono stati attaccati all’altezza della pancia e non sono stati consumati interamente. «Ho trovato anche le impronte - spiega il cacciatore -. Misurano 10x8 centimetri, appartengono a un animale che pesa tra i 50/55 chilogrammi».



IL BIOLOGO



I lupi, grazie alla protezione della specie, hanno avuto un’espansione che non poteva ignorare il Tarvisiano, corridoio naturale tra Alpi ed Est Europa. Gli esperti guardano con attenzione al branco a cui appartiene il presunto ibrido nero. Il biologo Renato Semenzato, ad esempio, ne ha parlato recentemente a Geo&Geo su Raitre. Chiamato in causa dopo l’aggressione di Santa Caterina, per la quale la Procura di Udine ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo la denuncia di Federcaccia, ha ricordato che gli attacchi nei confronti dei cani domestici sono frequenti (Patrick Buzzi quella sera difese il suo cane da caccia dall’aggressione).

«La predazione dei cani domestici - ha detto - rende possibile quello che è successo a Malborghetto. In quell’area - ha aggiunto - c’è un branco di ibridi. Il primo sulle Alpi. È un fatto piuttosto negativo. La coppia con un ibrido era stata segnalata dagli sloveni. Era necessario intervenire, in quel momento lo sforzo sarebbe stato contenuto, invece adesso ci troviamo otto ibridi». Semenzato sollecita a non sottovalutare la questione: «È un problema serio, che la Regione Fvg dovrebbe affrontare, perché visto che siamo vicini al periodo dell’amore, che è tra febbraio e marzo, c’è il rischio di avere ulteriori cucciolate».