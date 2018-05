Sfida a colpi di "modi di dire" locali per gli 85 anni di Latterie Friulane

di Paola Treppo

CAMPOFORMIDO (Udine) -festeggia 85 anni e lancia la gara deiin lingua friulana: una sfida a tema, insomma, sulle parole e le espressioni più genuine del territorio. L'appuntamento è a Udine questo sabato 19 maggio alle 10.30 tra piazza San Giacomo e via Mercatovecchio.​L’udinese "doc" Annalisa Sandri metterà alla prova i passanti di piazza San Giacomo e via Mercatovecchio per testarne la conoscenza della marilenghe, cioè la lingua madre dei friulani: un modo divertente per riscoprire i suoni del territorio, che ancora oggi testimoniano il legame del Friuli alle sue origini.Durante la gara ci sarà anche spazio per i sapori tipici, con centinaia di colazioni “” che Latterie Friulane, consorzio del, offrirà a partecipanti e spettatori. Un ritorno alla tradizione: la semplicità del latte fresco e del pane preparato con farine friulane certificate, che saranno distribuiti insieme a un opuscolo dedicato all'alimentazione sana, redatto in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi.La festa di Latterie Friulane continuerà per tutta l’estate. Il 3 giugno saranno celebrate le bellezze naturali del Friuli con una marcia non competitiva alladi Palazzolo dello Stella; non mancheranno le sorprese agli appuntamenti gastronomici di Aria di Festa, dal 22 al 25 giugno, e Friuli Doc dal 13 al 16 settembre, e le Colazioni in Piazza accompagnate dalla musica dei giovani cantanti del Coro VocinVolo-Ritmea.