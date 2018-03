Domenica delle Palme con furto: 10 colpi in casa e nelle aziende

di Paola Treppo

UDINE - Fine settimana diin casa, negozi e, dal mare ai monti, quello appena trascorso: oltre una decina quelli messi a segno. I malviventi hanno approfittato del weekend dellaper far man bassa di oro e soldi nelle abitazioni e negli esercizi pubblici del Friuli, in provincia di Udine, mentre le famiglie erano a pranzo o a fare una visita guidata per le giornate dei Fai o a messa. Al rientro a casa con il ramoscello di ulivo hanno fatto la brutta sorpresa.​Si comincia sabato con un furto in una lavanderia a gettoni messo a segno nella notte precedente; siamo a Udine in via Bertaldia dove i malviventi forzano la porta di ingresso per poi dirigersi di corsa alla cassa. Spaccano la serratura e rubano circa 100 euro, i soldi che la titolare, una donna di Sedegliano, aveva lasciato in negozio prima di chiude la lavanderia la sera prima.​Sempre a Udine, nella notte tra venerdì e sabato, una donna che vive in via Santa Maria Crocifissa chiama i carabinieri perché, rientrata a casa, ha trovato la porta finestra forzata: dall'alloggio mancano due pellicce, una die l'altra di marmotta, del valore complessivo di 12mila euro. I ladri hanno rubato anche monili in oro, soldi e pezzi di argenteria.​A Faedis, nella giornata della Domenica delle Palme, un anziano trova la casa sotto sopra: sono spariti oro per circa 3500 euro, due orologi e dei soldi, per un danno di circa 5mila euro cui si somma il costo che dovrà sostenere il pensionato per riparare la porta di ingresso che è stata scardinata dai malviventi.​Adello Stella colpo nell'agricola: una banda di malviventi si è introdotta nella notte nel capannone per rubare attrezzature da lavoro e 70 litri circa diprelevato dal serbatoio di un trattore. L'imprenditore non ha potuto far altro che denunciare il furto ai carabinieri della Compagnia di Latisana. Il danno è di diverse migliaia di euro.​Altri furti sono stati messi a segno nel fine settimana: a, in un posteggio, i ladri hanno spaccato ildi una auto posteggiata e hanno rubato la borsa che era sul sedile con dentro portafoglio, telefono cellulare e altri effetti personali; stessa cosa è successa a Reana, sempre con il cristallo di una vettura mandato in frantumi. A Manzano furto di oro e soldi in una abitazione e, a Gemona del Friuli, da una casa sono spariti 2 bracciali in oro, due orologi, un anello, due girocollo, un paio di scarponi da montagna e 70 euro in contanti. In questo caso la porta di casa era stata lasciata inavvertitamente aperta.​Ada una casa è sparita una televisione del valore di 300 euro, e a Moimacco monili in oro un alloggio. L'ultimo in ordine di tempo è il furto messo a segno aal Natisone dove è stata forzata una cassaforte a muro e sono stati asportati oro e soldi per un danno che è ancora in corso di quantificazione. Su tutti i furti indagano i carabinieri.