La trivella fuori uso per la troppa pioggia, l'A4 chiude solo una notte per i lavori

PORTOGRUARO - La trivella va sott'acqua, stanotte la A4 non chiude. L’imprevisto, purtroppo, è sempre dietro l’angolo. La rottura della “pressotrivella”, il macchinario utilizzato per scavare il terreno sotto l’autostrada e spingere i manufatti, cambia i piani del cantiere. Le forti piogge di questi giorni hanno allagato anche i cantieri e il macchinario è andato sotto acqua. Risultato: motore bruciato. I lavori pianificati nelle notti fra venerdì 12 e sabato 13 giugno e fra sabato 13 e domenica 14 giugno da Autovie Venete - nell’ambito delle attività di costruzione della terza corsia tra Latisana e Portogruaro - non potranno quindi essere effettuati. Per ottimizzare le attività di chiusura già pianificate, la Concessionaria ha riorganizzato gli interventi mantenendo le indagini georadar e la pavimentazione di alcuni tratti di autostrada fra Portogruaro-Latisana e concentrandoli in una sola notte di lavoro. La A4, quindi, sarà chiusa soltanto una notte, dalle 20 di sabato 13 alle 7 di domenica 14 giugno ma in entrambe le direzioni.

Ultimo aggiornamento: 12:32

