La fabbrica chiude per ferie e i ladri rubano le frese: danni per 50mila euro

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTIMIS (Udine) - La fabbrica chiude pere irubanocausando un danno dialla società. A finire nel mirino dei malviventi la ditta Eurollos, spa con sede ad Attimis, una realtà che si occupa di. Non è chiaro in quale nottata, o in che giorno, i malviventi abbiano messo a segno il colpo perché in questi giorni di festa i titolari non sono stati sempre costantemente presenti in fabbrica.La brutta scoperta oggi, lunedì 8 gennaio, quando è tornata in piena attività la fabbrica di Attimis. Sono state rubate frese, attrezzi e strumenti di piccole dimensioni ma di grande valore. Per farlo i ladri hanno forzato abilmente una porta, senza far scattare l'allarme. Di certo une non è il primo, per la Eurollos; la fabbrica, che dà lavoro a molte famiglie della zona della Val Malina e non solo, era stata presa di mira già nell'ottobre scorso. Anche allora il danno era stato ingente. Indagano i carabinieri della stazione di Faedis e della Compagnia di Cividale del Friuli.