Armato di katana ferma la festa in parrocchia: «Abbassate il volume»

UDINE - Un pakistano di 37 anni, residente a Udine, è stato denunciato dai carabinieri per essersi presentato nei locali di una parrocchia in cui era in corso una festa privata e aver minacciato i presenti con una katana, la spada tradizionale giapponese dei samurai, intimando loro di abbassare il volume della musica. È successo intorno alle 22.30 di ieri sera, 17 febbraio, a Udine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, residente in un'abitazione vicina alla parrocchia, infastidito dai rumori, nonostante non ci fossero schiamazzi o volume della musica troppo elevato, si è presentato con l'arma minacciando i presenti, tra i quali c'erano anche alcuni bambini, se non avessero smesso di far rumore. Accortosi che i presenti avevano chiamato i carabinieri, l'uomo si è allontanato.



I carabinieri l'hanno tuttavia identificato. L'uomo spontaneamente ha consegnato l'arma, che è stata posta sotto sequestro, ed è stato deferito in stato di libertà per minacce a mano armata.

