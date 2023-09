Gusti di frontiera, griglia mal funzionante in uno stand: un intossicato grave da monossido e raffica di malori

GORIZIA - Poco dopo le 21:30 di ieri, 23 settembre, in seno alla manifestazione Gusti di frontiera di Gorizia, una persona è stata colta da un malore mentre operava in uno stand. È stata trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio in codice giallo dall'equipaggio di un'ambulanza. L'intervento è stato gestito in piena sinergia dal Coc (Centro operativo comunale) che vede la presenza, tra le altre forze dell'ordine e i vigili del fuoco, anche di personale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

La persona è stata colta da un malore a seguito di una intossicazione acuta da monossido di carbonio, verosimilmente legata a un malfunzionamento di una griglia in uno stand.

Le indagini sono in corso. Alcune delle persone che hanno gravitato attorno allo stesso stand hanno raggiunto il Punto medico avanzato (Pma) o il pronto soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco hanno operato per controllare il funzionamento della griglia, poi spenta.