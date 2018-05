Travolto dal muletto alle Grafiche Tonutti, 36enne muore schiacciato

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAGAGNA (Udine) -nello stabilimentodove un uomo di 36 anni è decedutoda un; è successo poco prima delle 6 di oggi, martedì 8 maggio, all'80 di Corso Luigi Pecile, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria, dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine e della stazione di Fagagna e dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo l'allarme.L'uomo, originario di Caltanissetta, stava movimentando della merce quando il muletto che stava utilizzando si è ribaltato schiacciando il trentaseienne. I colleghi hanno subito cercato di aiutarlo e hanno chiamato il Nue 112 ma per lui non c'era più nulla da fare. Gli equipaggi sanitari di una ambulanza e di una automedica hanno tentato il possibile ma le ferite riportate dal 36enne si sono rivelate fatali. Dell’infortunio mortale è stato subito informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.