Resta schiacciato col braccio nel rullo: grave infortunio in cartiera

OVARO (Udine) - GravenellaReno De Medici didove undi 45 anni ha riportato lodella mano e deldestro mentre stava lavorando sulla linea che tratta la produzione di cartoncini; è successo poco prima delle 22.30 di ieri, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria e dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, giunti sul posto a seguito dell'allarme.Vittima dell'infortunio un operaio di Ovaro, G.R. le sue iniziali. Durante il turno serale stava operando sul lastro che tratta la lavorazione dei cartoncini quando è rimasto schiacciato da un. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi colleghi che sono riusciti a liberarlo dal macchinario.Immediata la chiamata al numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112; la centrale Sores di Palmanova da inviato sul posto l'equipe medica di una ambulanza e nella cartierasono arrivati anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato inall'ospedale di Udine. Le lesioni al braccio e alla mano sono molto serie.