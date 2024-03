Infortunio sul lavoro a Ravascletto, ricoverato uomo di 42 anni in condizioni gravissime

RAVASCLETTO - Gravissimo infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, martedì 26 marzo, in via Valcalda a Ravascletto in provincia di Udine, di fronte all'hotel Pace Alpina.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 42 anni è stato ricoverato in condizioni disperate per un trauma da schiacciamento. Immediato l'arrivo di un'ambulanza e dell'elisoccorso. Il 42enne è stato intubato sul posto e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravissime.