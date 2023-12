Infortunio sul lavoro: cade in azienda da un'altezza di 4 metri: è grave

BICINICCO (UDINE) - Infortunio sul lavoro, cade da un'altezza di quattro metri, le sue condizioni sono molto gravi.ò Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico, questo pomeriggio, 19 dicembre, per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi di una attività produttiva nel territorio comunale di Bicinicco. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è caduto da una altezza riferita di circa 4 metri. Le persone che si trovavano con lui hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'elisoccorso. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza e con l'equipe dell'elisoccorso a bordo: le sue condizioni sono apparse subito gravi.