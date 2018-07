Auto contro moto sulla rotatoria dell'aeroporto: gravissimo 34enne

di Paola Treppo

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Versa inundidi 34 anni, D.B. le sue iniziali, che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio, è rimasto coinvolto in unvicino all'di. L'uomo stava viaggiando su una Suzuki Sx quando, affrontando la rotatoria tra la statale 14 e la statale 677, si è schiantato contro una auto Lancia Y guidata a una donna di 61 anni di, R.M.F.S. le sue iniziali.L'impatto è stato tremendo e il centauro è stato sbalzato, finendo prima contro la vettura e poi sull'asfalto. La donna è rimasta ferita in maniera lieve e gli automobilisti di passaggio hanno subito chiesto aiuto. Sul posto, dopo poco, la centrale Sores di Palmanova ha inviato una automedica e l'elicottero del soccorso sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido. L'equipe sanitaria del velivolo e quella della autolettiga hanno stabilizzato il centauro che è stato poi trasportato in volo, in codice rosso, all'ospedale Cattinara di Trieste. Le sue condizioni sono molto gravi ed è in, ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La donna è stata accolta all'ospedale di Monfalcone.Le cause dell'incidente, accaduto poco dopo le 14.30, sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Gorizia, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità. La moto e la auto sono stati posti sotto. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati i vigili del fuoco di Gorizia.