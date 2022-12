Scontro tra più auto a Pradamano, feriti un adulto e un bambino

PRADAMANO - Incidente stradale questo pomeriggio, sabato 31 dicembre, a Pradamano, all'altezza del sottopasso in via Pertini. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, a scontrarsi sono state più auto. Due le persone ferite, un adulto e un bambino, che sono stati presi in carico dai soccorsi. Sul posto due ambulanze provenienti da Udine e l'elisoccorso. I due sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per trauma grave a una gamba e per un trauma facciale.