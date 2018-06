Frontale nella notte: grave 39enne, ferita ragazza incinta all'8. mese

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODROIPO (Udine) -frontale nella notte lungo la stataledi fronte alla tenuta vitivinicola, all'altezza della progressiva chilometrica 111. Erano le 23.30 di ieri, giovedì 28 giugno, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti sul posto per i rilievi, si sono scontrate frontalmente due Fiat Punto.Quella che stava marciando in direzione Udine era condotta da un uomo di 39 anni di Codroipo, che gestisce una Udine. Nell'altra Fiat c'erano invece due donne della zona,, rispettivamente di 43 anni e di 25 anni, questa ultima in stato di, all'ottavo mese.Il 39enne è rimastonell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno dato fattivo supporto al personale medico, per poi mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sulla statale 13 la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto tre ambulanze, una della Croce Rossa da Codroipo e due provenienti da Udine. I tre feriti sono stati portati in ospedale; ad avere la peggio il 39enne incastrato. Nessuno sarebbe in pericolo di vita nonostante le serie lesioni riportate nell'impatto.