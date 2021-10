Abbatte un idrante e finisce con l'auto nel Ledra: donna salva per miracolo

LESTIZZA - Con l'auto esce di strada, abbatte un idrante e vola nel canale: ferita una donna. È accaduto verso mezzanotte e 40 circa della scorsa notte a Lestizza (Udine). Sul posto, in via Pozzecco, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Udine con la squadra del distaccamento volontario di Codroipo, una partenza e l'autogru della sede centrale. I soccorritori hanno trovato l'autovettura uscita di strada dopo aver colpito e abbattuto un idrante stradale, finendo la sua corsa rovesciata su un fianco all'interno del Canale Ledra. L'unica occupante della vettura è uscita autonomamente dall'abitacolo ed è stata assistita dal personale sanitario del 118. I Vigili del fuoco hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell'area del sinistro, successivamente utilizzando l'autogru hanno provveduto a recuperare l'autovettura finita nel canale. Le cause del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi, sono al vaglio dei Carabinieri giunti sul posto da Latisana.