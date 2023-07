Scontro auto-moto, due feriti. Bloccata copiosa perdita di carburante

CODROIPO - Scontro tra un'auto e una moto in Viale Venezia a Codroipo oggi 28 luglio 2023: i vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno subito messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area del sinistro, bloccando una copiosa perdita di carburante dal motociclo, e successivamente hanno collaborato con il personale sanitario per la prima assistenza ai due feriti che dopo le prime cure sono stati trasportati all’ospedale. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento da parte della Polizia Locale.

