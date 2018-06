Scontro sulla provinciale: 4 feriti, incastrata una ragazza di 18 anni

di Paola Treppo

BASILIANO e CODROIPO (Udine) - Gravediall'altezza dell'incrocio tra la provinciale 10, al chilometro 17, che in quel tratto prende il nome di via Carnia, e via Pantianicco. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrate una Peugeot 206 e una Ford Fiesta.Mancavano pochi minuti alle 19.30 di ieri, venerdì 22 giugno, e dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza da Codroipo e una ambulanza della Sogit da Udine. A restarenell'incidente stradale sono stati i due conducenti le vetture e due passeggeri, tutti finiti in ospedale.Ad avere la peggio unache è rimastanella Peugeot su cui viaggiava con un ragazzo di 19 anni, entrambi di. Per liberarla dalla lamiere sono hanno operato i vigili del fuoco volontari diche hanno impiegato le pinze oleodinamiche perlato passeggero. Poi i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e bonificato la carreggiata. Sono rimasti feriti anche l'autista della Ford Fiesta, B.A., 31 anni, e la donna che viaggiava con lui, S.E, 33 anni, entrambi di. Nessuno dei quattro feriti nello schianto sarebbe in pericolo di vita.