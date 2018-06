Punto contro la Harley sulla statale 13: illesi 2 anziani, ferito il centauro

di Paola Treppo

TRICESIMO e TARCENTO (Udine) - Schianto tra moto e auto sulla strada statale 13a Collalto diintorno alle 12 di oggi, venerdì primo giugno. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute per i rilievi, una coppia di anziani che vive a Raspano diè andata a impattare contro una motocondotta da un uomo di 42 anni diI coniugi, che stavano tornando a casa, provenienti da Tarcento, usciti da una laterale della ss13 con poca visibilità, sono rimasti illesi. La vettura, una Fiat Punto, condotta dall'uomo, 86 anni, è finita contro la moto e poi ha abbattuto un palo della segnaletica, finendo la sua corsa su una aiuola spartitraffico, di fronte al ristorante hotel Da Costantini.L'uomo in sella alla due ruote, che proveniva da Gemona del Friuli, è rovinato sull'asfalto ed è rimasto ferito, soccorso dal personale medico di una ambulanza della Croce Rossa di Tarcento. Sul posto, a poca distanza, è atterrato anche l'elicottero sanitario del Fvg, inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Il 42enneè stato portato in ospedale a Udine con l'autolettiga; non è in pericolo di vita. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale. L'incrocio è spesso teatro di gravi e anche gravissimi