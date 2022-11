Si schianta contro un palo alle due di notte. Auto distrutta, giovane miracolato esce da solo dalle lamiere

SAN DANIELE DEL FRIULI - Nelle prime ore di oggi, intorno alle 2, si è verificato un incidente stradale a San Daniele del Friuli lungo via Nazionale, sr 463. Un sinistro che si aggiunge ad altri delle ultime ore. Per cause al vaglio dei carabinieri di Udine il conducente di una vettura, un giovane uomo, ha perso il controllo della macchina che è andata a schiantarsi contro un palo. L'impatto è stato molto violento e si è verificato in prossimità di un'area di servizio.

Il giovane conducente del mezzo è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stato poi assistito tempestivamente dall'equipaggio di una ambulanza inviata dagli infermieri della centrale Sores. L'equipe sanitaria di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli l'ha preso in carico per trasportarlo poi in codice giallo all'ospedale di San Daniele del Friuli. Ha riportato diverse lesioni e sospette fratture. Non è in pericolo di vita.