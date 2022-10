Gemona del Friuli. Scontro tra auto e moto, centauro viene sbalzato per 10 metri

GEMONA DEL FRIULI - Il centauro è stato sbalzato di 10 metri nell'impatto contro un'auto. L'incidente si è verificato questa mattina, 31 ottobre, in via Glesiute a Gemona del Friuli. Un'auto e una moto si sono scontrate con conseguenze severe per il motociclista che, sbalzato via, ha riportato diverse lesioni.

Gli infermieri della Sores hanno soccorso il centauro e lo hanno portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con codice giallo. Resta da accertare l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell'ordine.