Tre auto si scontrano in autostrada, due persone decedute e un ferito grave

CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UDINE) - Ancora una tragedia verso le 23 di mercoledì 2 novembre sull'A4, in direzione Trieste, all'altezza del territorio comunale di Campolongo Tapogliano, tra le uscite di Palmanova e Villesse. La visibilità è scarsa, perchè nella Bassa Friulana in serata è calata la nebbia. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Palmanova si sono scontrate tre vetture.

Due persone sono decedute a causa delle gravissime ferite riportate. Una terza persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. Coinvolta una quarta persona.

La centrale operativa della Sores ha inviato sul posto due ambulanze, una proveniente da Cervignano del Friuli e una da Palmanova, insieme all'automedica di Gradisca d'Isonzo. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, che dove aver dato ausilio al personale sanitario hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area in cui si è verificato l'incidente.