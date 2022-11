CAMPOLONGO TAPOGLIANO - Ancora una tragedia della strada verso le 23 di ieri, mercoledì 2 novembre, sulla A4, in direzione Trieste, all'altezza del territorio comunale di Campolongo Tapogliano, tra le uscite di Palmanova e Villesse. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Stradale di Palmanova si sono scontrate tre vetture. Deceduti due uomini di 29 e 34 anni. Una terza persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale.