San Daniele del Friuli. Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro altre macchine parcheggiate: è gravissimo

SAN DANIELE DEL FRIULI - Ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro altre vetture parcheggiate. Il mezzo si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 4 novembre, in via Nazionale a San Daniele del Friuli. La macchina è finita dritta contro altre auto parcheggiate nello slargo antistante un locale. Gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza e l'elisoccorso, atterrato sulla rotonda di Dignano.

C'erano anche i vigili del fuoco che hanno lavorato assieme al personale medico per 20 minuti per riuscire a liberare il conducente, poi trasferito in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine.