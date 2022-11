Udine. Seat Ibiza sbanda e travolge disabile in carrozzina e ciclista

UDINE - Un'auto ha investito un uomo sulla carrozzina e un altro che stava conducendo a mano una bicicletta. Entrambi sono finiti in ospedale.

L'incidente è accaduto in viale Venezia a Udine, a due passi dalla questura. L'auto - una Seat Ibiza - ha preso in pieno i due uomini che sono rovinati a terra. Hanno riportato entrambi un trauma cranico e lesioni alla testa: quello con la bici anche la frattura a una gamba. Due ambulanze hanno portato in ospedale i feriti.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per stabilire la dinamica.