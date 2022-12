Investito da un'autobotte mentre cammina lungo la via, sbalzato per metri: è gravissimo

UDINE - Travolto da un autobotte mentre cammina, dopo il terribile volo l'impatto è devastante. L'uomo, un 65enne, è ora in gravi condizioni. L'incidente ieri sera, 9 dicembre, l'uomo è immediatamente stabilizzato e intubato per poi essere trasportato in codice rosso, con l'ambulanza con medico a bordo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stava camminando lungo via Faedis, a Racchiuso di Attimis, l'uomo è stato investito da un'automobile ed è stato sbalzato per diversi metri, rovinando malamente a terra. Le sue condizioni sono parse subito gravissime all'equipe sanitarie inviate subito sul posto dagli infermieri della centrale Sores: l'ambulanza proveniente da Tarcento e l'automedica da Udine. L'allarme era stato lanciato con una chiamata giunta alla centrale del Nue112.