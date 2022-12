Paura in A23, auto perde il controllo e si schianta sul guardrail: 4 feriti

UDINE - Quattro persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di oggi - 8 novembre - a seguito di un incidente stradale accaduto lungo l'autostrada A23 nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud, in direzione Palmanova. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, il conducente di un'auto ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro il guard rail.

All'interno della vettura 4 persone che sono state tutte immediatamente assistite dagli equipaggi di una automedica e di una ambulanza provenienti da Udine col supporto i Vigili del fuoco.

Avrebbero tutte lesioni non gravi ma sono comunque finite all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto il personale dell'autostrada con il coordinamento del Coa/ Centro operativo autostradale di Udine.