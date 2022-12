Incidente oggi a Tricesimo, auto si ribalta e prende fuoco: due feriti

TRICESIMO (UDINE) - Tremendo incidente giovedì 8 dicembre a Tricesimo, in provincia di Udine, lubg la strada statale Pontebbana, all'altezza dell'incrocio con via Udine. Da quello che si apprende il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo che è finito ribaltato e si è incendiato. Due le persone, giovani, messe in salvo ma rimaste gravemente ferite in questo schianto. Sul posto, oltre agli infermieri Sores, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

L'equipaggio sanitario ha operato in piena sinergia con i Vigili del fuoco per estrarre le persone dall'abitacolo. I due giovani sono stati trasportati poi rispettivamente il codice rosso e il codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con medico a bordo.