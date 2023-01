Guard rail conficcato nel motore dell'auto. Sfiorato l'abitacolo, illeso il conducente

TOLMEZZO - Pochi minuti dopo le 20 di questa sera, 22 gennaio 2023, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta sulla strada statale 52 bis, nei pressi della frazione di Caneva, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. I pompieri hanno trovato l'auto (condotta da un uomo) che per cause al vaglio delle forze dell'ordine è uscita di strada colpendo il guard rail. La barriera stradale si è conficcata nel vano motore della macchina fermandosi a pochi centimetri dall'abitacolo.

Il conducente del mezzo è uscito da solo dalla macchina. E' stato visitato sul posto dal personale sanitario: è rimasto illeso. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell'area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.