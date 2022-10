Falciata da una moto mentre cammina a bordo strada: donna in fin di vita

UDINE - È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina, 19 ottobre, in via Zanussi a Udine (al confine zona Cussignacco di fronte a una azienda). Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un motociclista ha investito una donna che stava camminando.

Immediata la chiamata di aiuto e tempestivi i soccorsi inviati dagli infermieri dalla Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg che hanno attivato una ambulanza proveniente da Udine e l'elisoccorso.

La donna ha riportato lesioni serie al bacino e agli arti inferiori; è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Il motociclista ha riportato traumi alla parte alta del corpo ed è stato trasportato con l'ambulanza in condizioni meno gravi sempre all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.