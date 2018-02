Vacanze di scuola sugli sci, cade in pista: grave bambino di 10 anni

di Paola Treppo

RAVASCLETTO (Udine) - Undi dieci anni è rimastosulle piste di sci del polo turistico invernale dello, tra i comuni die diL'incidente è accaduto sulla pista 4 in località, intorno alle 14.30 di oggi, martedì 13 febbraio. Il bambino, di Roma, è in vacanza con i genitori in Friuli e sta imparando a sciare. Nella caduta ha riportato lae della testa del femore.A soccorrerlo sono stati gli agenti della polizia di Stato in servizio di prevenzione, controllo e sicurezza sulle piste. L'intervento non è stato semplice perché il bambino era gravemente sofferente a causa del forte dolore causato dalle fratture.Gli uomini del vice questore aggiunto Alessandro Miconi, comandante del Commissariato di Tolmezzo, lo hanno stabilizzato sul posto; il bambino è stato caricato prima su unae poi sulla barella, entrambe barelle che permettono il trasporto degli infortunati sulla neve, trascinati da soccorritori esperti sugli sci. Quindi il piccolo è stato affidato alle cure mediche dell'equipaggio di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova, proveniente da Paluzza. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.Un altro bambino sempre di 10 anni ma diè caduto sulle piste da sci sempre dello stesso comprensorio, intorno alle 15, riportando un frattuta a una gamba. Lo hanno soccorso gli alpini dell'Esercito e quindi il personale medico di una autolettiga.