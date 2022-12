Esce di strada la notte di Natale, 24enne ricoverato in ospedale

BASIIANO - Un ragazzo di 24 anni è stato soccorso intorno alle 4 di oggi, 25 dicembre, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio del comune di Basiliano, nel tratto compreso tra Codroipo e Basagliapenta. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, inviate sul posto dagli infermieri della Sores, ha perso il controllo della vettura chi era alla guida ed è finito contro un albero. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e i Vigili del fuoco per quanto di competenza. Il giovane, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nessun altro mezzo coinvolto.