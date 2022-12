Esce di strada con la moto, si rompe le dita dei piedi

TRIESTE - Un uomo è stato soccorso ieri sera, 24 dicembre, intorno alle 22.30 a Trieste, in Strada di Guardiella, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale. Mentre si trovava in sella a una moto ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un muro. Nessun altro mezzo coinvolto. Immediata la chiamata di aiuto al Nue112 che ha transitato la telefonata alla sala operativa di secondo livello della Sores. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Opicina e hanno allertato le forze dell'ordine. L'uomo ha riportato una grave lesione alle dita dei piedi ed è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Cattinara.